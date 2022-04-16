Число поездов в Крым увеличат

Поездов в Крым станет больше. Открыта продажа билетов на дополнительные составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска и Астрахани.

Об этом сообщили в АТОР. Всего на майские праздники есть 60 тысяч мест, из которых треть сейчас свободна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.