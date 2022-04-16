"Победа" приостановила регулярные рейсы в Анапу из Москвы

Авиакомпания "Победа" приостанавливает регулярные рейсы в Анапу из Москвы и еще восьми городов РФ с июня до сентября. Вылеты отменены из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

Компания объяснила это производственной необходимостью и влиянием внешних факторов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.