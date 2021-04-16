Дептранс Москвы назвал лучшее время для выезда за город в пятницу

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы посоветовал жителям столицы выезжать за город в пятницу до 15:00 или после 20:00, чтобы избежать заторов.

В числе самых загруженных магистралей шоссе Энтузиастов, Каширское, Ярославское, Щелковское, Варшавское, Ленинградское и Волоколамское шоссе, а также Рязанский, Волгоградский, Ленинский проспекты и улица Липецкая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.