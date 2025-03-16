Нелегальные таксисты больше не смогут работать в московских аэропортах

Скоро заказать такси в московских аэропортах можно будет только через мобильные приложения, по телефону или на специальных стойках в авиагавани. Новые правила направлены на борьбу с нелегальными перевозчиками, которые часто обманывают пассажиров, предлагая завышенные цены.

Как сообщила начальник Управления регионального автодорожного контроля Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова, в зонах прилета аэропортов нередко встречаются навязчивые зазывалы, предлагающие нелегальные услуги такси. Для борьбы с этим будут введены штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях Московской области.

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