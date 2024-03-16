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16 марта, 14:15

Транспорт

Более 200 городских вокзалов планируют создать в столице

Более 200 городских вокзалов планируют создать в столице

Более 200 городских вокзалов построят и реконструируют в Москве

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В Москве планируют создать более 200 городских вокзалов. Главная их задача – сделать пересадки на другой транспорт быстрыми и удобными.

На существующих 80 городских вокзалах создана безбарьерная среда для удобства маломобильных людей и пассажиров с детьми. Чтобы москвичи могли ориентироваться, на вокзалах сделали понятную навигацию – это схема со всеми пересадками, указатели с номерами выходов, названиями крупных улиц и самых популярных мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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