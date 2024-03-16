Сервисы кикшеринга введут обязательное тестирование на знание ПДД

Москвичей начнут тестировать на знание правил дорожного движения. Об этом объявили сервисы кикшеринга. При этом аккаунты нарушителей будут блокировать.

Кроме того, законодатели обсуждают увеличение штрафов для владельцев СИМ до 30 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить в случае, если управляющий средством индивидуальной мобильности попадет в ДТП в нетрезвом виде.

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