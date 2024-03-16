Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 12:45

Транспорт

Сервисы кикшеринга введут обязательное тестирование на знание ПДД

Сервисы кикшеринга введут обязательное тестирование на знание ПДД

Более 200 городских вокзалов могут появиться в Москве

Строительство ВСМ на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда стартовало в Москве

Сергей Собянин рассказал об уникальных московских городских вокзалах

Новые электробусы выйдут на линию в Москве

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут временно отправляться только с Савеловского вокзала

"Актуальный репортаж": московский трамвай отметит 125-летие

Указатели в едином стиле появились на всех станциях метро, МЦК и МЦД

Первый беспилотный трамвай могут запустить в Москве во второй половине 2024 года

ЦОДД напомнил о перекрытии центральных улиц с 16 по 18 марта

Москвичей начнут тестировать на знание правил дорожного движения. Об этом объявили сервисы кикшеринга. При этом аккаунты нарушителей будут блокировать.

Кроме того, законодатели обсуждают увеличение штрафов для владельцев СИМ до 30 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить в случае, если управляющий средством индивидуальной мобильности попадет в ДТП в нетрезвом виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика