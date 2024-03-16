ЦОДД напомнил о перекрытии центральных улиц с 16 по 18 марта

В ЦОДД напомнили москвичам об ограничении движения по центральным улицам с 16 по 18 марта. Так, с 00:00 субботы, 16 марта, и до 06:00 понедельника, 18 марта, для водителей и пешеходов будет недоступен участок Ильинки – от Рыбного переулка до Красной площади.

Кроме того, с 06:00 18 марта для транспорта будут закрыты: участок на улице Ильинка – от Новой до Красной площади, Варварка – от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.