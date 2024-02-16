Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

Пассажиров МЦД-1 предупреждают об изменениях в расписании. Начиная с 17 февраля, изменится график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях. Часть рейсов отменят, у других – увеличатся интервалы. А некоторые электрички проследуют только от или до вокзалов.

Изменения коснутся в том числе и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Ограничения необходимы для строительных работ, они продлятся до 25 февраля.

В Москве 17 февраля ожидаются снегопады, которые местами могут перейти в дожди. Осадки в город принесет циклон "Рикса". Погода ожидается ветреная, днем потеплеет до 0 градусов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия предыдущего снегопада.

Празднование китайского Нового года продолжается в столице. В выходные, 17 и 18 февраля, москвичи могут сфотографироваться с драконом, посетить уроки по каллиграфии, чайные церемонии и отведать еду, популярную в Китае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.