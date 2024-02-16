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Новости

Новости

16 февраля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Новости часа: режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с 17 февраля

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Новости часа: более 250 подъемников задействовано в работах по очистке от наледи в Москве

Новую трамвайную линию запустят на востоке Москвы

Новости часа: около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов

На востоке Москвы реконструируют участок МКАД и построят новую трамвайную линию

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Пассажиров МЦД-1 предупреждают об изменениях в расписании. Начиная с 17 февраля, изменится график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях. Часть рейсов отменят, у других – увеличатся интервалы. А некоторые электрички проследуют только от или до вокзалов.

Изменения коснутся в том числе и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Ограничения необходимы для строительных работ, они продлятся до 25 февраля.

В Москве 17 февраля ожидаются снегопады, которые местами могут перейти в дожди. Осадки в город принесет циклон "Рикса". Погода ожидается ветреная, днем потеплеет до 0 градусов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия предыдущего снегопада.

Празднование китайского Нового года продолжается в столице. В выходные, 17 и 18 февраля, москвичи могут сфотографироваться с драконом, посетить уроки по каллиграфии, чайные церемонии и отведать еду, популярную в Китае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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