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Новости

16 февраля, 18:00

Общество

Новости часа: режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с 17 февраля

Новости часа: режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с 17 февраля

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Новости часа: более 250 подъемников задействовано в работах по очистке от наледи в Москве

Новую трамвайную линию запустят на востоке Москвы

Новости часа: около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов

На востоке Москвы реконструируют участок МКАД и построят новую трамвайную линию

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Новости часа: Москва открыла доступ к медицинским ИИ-сервисам

Москва выполнит поручения президента по строительству ВСМ до Санкт-Петербурга

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с субботы, 17 февраля. Об изменениях в расписании сообщил Дептранс.

В субботу с 21:00 в столице объявлено предупреждение об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.

Для водосточной сети Москвы построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства Москвы.

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