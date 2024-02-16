Новости часа: режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с 17 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с субботы, 17 февраля. Об изменениях в расписании сообщил Дептранс.

В субботу с 21:00 в столице объявлено предупреждение об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.

Для водосточной сети Москвы построили 18 станций очистки атмосферных осадков в 2023 году. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства Москвы.