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16 февраля, 08:30

Транспорт

Московский Дептранс рассказал о дорожной обстановке 16 февраля

Московский Дептранс рассказал о дорожной обстановке 16 февраля

Отделка восточного вестибюля завершается на станции "Каширская" БКЛ

Первый советский междугородний автобус ЗИЛ-127 показали в Музее Гаража особого назначения

Автостанции Орехово и Варшавская в Москве остановят работу с 26 февраля

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 17 февраля

Путин провел совещание по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург

Новости часа: медицинские сервисы ИИ Москвы станут доступны для российских регионов

Путин заявил, что ВСМ Москва – Петербург должна стать стартом развития такого транспорта

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Новости часа: Путин поручил создать центр сохранения наследия выставки "Россия" в Москве

Департамент транспорта Москвы рекомендует горожанам начинать вечерний разъезд до 16:00 в связи с коротким рабочим днем. Всех остальных призывают пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время.

Тем временем затруднен проезд по Волгоградскому проспекту в районе дома № 46, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом свободное движение отмечается на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Маршала Жукова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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