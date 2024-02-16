Московский Дептранс рассказал о дорожной обстановке 16 февраля

Департамент транспорта Москвы рекомендует горожанам начинать вечерний разъезд до 16:00 в связи с коротким рабочим днем. Всех остальных призывают пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на более позднее время.

Тем временем затруднен проезд по Волгоградскому проспекту в районе дома № 46, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД. При этом свободное движение отмечается на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Маршала Жукова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.