Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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16 февраля, 23:00

Транспорт

Движение по развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года

Движение по развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года

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Движение по транспортной развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ввод развязки улучшит доступность районов Лианозово, Бибирево и городского округа Мытищи. Вместо привычных москвичам "лепестков" развязка будет иметь другую форму, что позволит лучше справляться с большими транспортными потоками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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