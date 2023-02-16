Движение по развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года

Движение по транспортной развязке на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют до конца 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ввод развязки улучшит доступность районов Лианозово, Бибирево и городского округа Мытищи. Вместо привычных москвичам "лепестков" развязка будет иметь другую форму, что позволит лучше справляться с большими транспортными потоками.

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