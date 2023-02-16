Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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16 февраля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

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В Москве временно закроют движение на участке Некрасовской линии метро. С 17 по 19 февраля участок Некрасовской линии метро между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская". Эта часть ветки войдет в состав Большой кольцевой линии, и специалистам нужно подключить инженерные системы.

С подконтрольной Киеву территории вернули 101 военнослужащего России. Об этом заявили в Минобороны. Пленным грозила смертельная опасность. В ведомстве добавили, что военнослужащих доставят самолетами в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас им также оказывают необходимую помощь.

Появилась новая информация по состоянию здоровья Романа Костомарова. После того, как пневмония начала медленно отступать, медики вновь зафиксировали у Романа отрицательную динамику. У фигуриста наблюдается поражение сосудистой ткани левого легкого и появилась жидкость в плевральной полости. Также у Костомарова сохраняется нарушение кровоснабжения в руках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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