Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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16 февраля, 20:00

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Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская" с 18 февраля

Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская" с 18 февраля

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Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская"

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С 18 февраля маршруты автобусов в районе станции метро "Калужская" станут удобнее. Об этом рассказали в Мосгортрансе.

После запуска нового маршрута № 961 у работников бизнес-центров в Научном проезде появится удобный транспорт до метро. А для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова, чтобы автобусы двигались быстрее. Кроме того, на маршруте № 404 появится удобный заезд к станции БКЛ метро "Воронцовская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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