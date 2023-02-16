Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская" с 18 февраля

С 18 февраля маршруты автобусов в районе станции метро "Калужская" станут удобнее. Об этом рассказали в Мосгортрансе.

После запуска нового маршрута № 961 у работников бизнес-центров в Научном проезде появится удобный транспорт до метро. А для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова, чтобы автобусы двигались быстрее. Кроме того, на маршруте № 404 появится удобный заезд к станции БКЛ метро "Воронцовская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.