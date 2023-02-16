Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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17:30

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Столичный Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

Столичный Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

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Движение на участке Некрасовской линии метро временно закроют 17–19 февраля

Движение на участке Некрасовской линии метро закроют с 17 по 19 февраля

Участок Некрасовской линии метро закроют на три дня из-за подготовки к открытию БКЛ. Поезда не будут ходить между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская" с 17 по 19 февраля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как объяснили в ведомстве, интегрировать станции в БКЛ невозможно без приостановки движения. Во время ограничений пассажиры смогут пользоваться альтернативными маршрутами, а также наземным транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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