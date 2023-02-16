Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская"

Маршруты автобусов изменят в районе станции метро "Калужская"

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Дептранс сообщил, что маршруты автобусов в районе станции метро "Калужская" станут удобнее с 18 февраля. После запуска нового маршрута № 961 у работников бизнес-центров в Научном проезде появится удобный транспорт до метро. А для маршрутов № 1 и 41 уберут оттянутый разворот по улице Бутлерова, чтобы автобусы двигались быстрее. Кроме того, на маршруте № 404 появится удобный заезд к станции БКЛ метро "Воронцовская".

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, новые маршруты наземного городского транспорта запускают по поручению Сергея Собянина. В 2022 году заработали еще 10 маршрутов. Они связали станции метро с новыми жилыми кварталами и торговыми центрами, их обслуживают более 50 автобусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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