Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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Движение на участке Некрасовской линии метро временно закроют 17–19 февраля

Движение на участке Некрасовской линии метро временно закроют 17–19 февраля

Движение на участке Некрасовской линии метро закроют с 17 по 19 февраля

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С 17 февраля временно не будет движения поездов на участке Некрасовской линии метро между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская". Данная часть линии войдет в состав БКЛ, а для этого специалистам нужно подключить инженерные системы.

Отмечается, что станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная" временного работали в составе Некрасовской линии, хотя были построены как часть Большой кольцевой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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