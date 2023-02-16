Движение на участке Некрасовской линии метро закроют с 17 по 19 февраля

С 17 февраля временно не будет движения поездов на участке Некрасовской линии метро между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская". Эта часть линии войдет в состав БКЛ, а для этого специалистам нужно подключить инженерные системы.

Отмечается, что станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная" временного работали в составе Некрасовской линии, хотя были построены как часть Большой кольцевой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.