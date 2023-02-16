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Транспорт

Аэропорты пожаловались на близкое местоположение полигонов к взлетно-посадочным полосам

Аэропорты пожаловались на близкое местоположение полигонов к взлетно-посадочным полосам

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Международная ассоциация аэропортов призывает увеличить расстояние между летным полем и возможными свалками. Полигоны теперь разрешено располагать ближе к взлетно-посадочным полосам. Птицы могут появляться на полигонах в поисках пищи, тем самым угрожая взлетающим авиалайнерам

Почему изменились правила? Опасно ли летать на данный момент? И что можно сделать в подобной ситуации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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