Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Авиасообщение между странами было приостановлено 22 декабря 2020 года. Сначала его приостановили до 29 декабря, а позднее приостановку продлили до 1 февраля.

Сейчас в Соединенном Королевстве крайне сложная обстановка, там распространяется новый штамм коронавируса. По предварительным оценкам экспертов, он на 70% более заразен, а летальных исходов может быть на 30% больше. На всей территории Королевства введен уже третий жесткий карантин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.