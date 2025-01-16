Новости Москвы: в общественном транспорте стало меньше безбилетных пассажиров

Безбилетных пассажиров в Москве становится меньше. Например, у станции метро "Филатов Луг" их доля снизилась на 36%. Как отметили в Дептрансе, это произошло благодаря активной работе контролеров. Во время последнего рейда они проверили почти 4 тысячи билетов и нашли 350 нарушителей. Всем им теперь придется выплатить штраф, который составляет 2 тысячи рублей.

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что территории столичных поликлиник благоустроят в ходе второго этапа модернизации. У медучреждений появятся зоны отдыха, пешеходные дорожки, освещение и лавочки.

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