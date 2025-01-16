Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 19:15

Транспорт

Новости Москвы: в общественном транспорте стало меньше безбилетных пассажиров

Новости Москвы: в общественном транспорте стало меньше безбилетных пассажиров

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: около 25 тыс человек ежедневно будут уезжать с нового вокзала Щербинка

"Мой район. Новости": Собянин открыл городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о 8,5 млн посетителей московских ярмарок в 2024 году

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Дептранс Москвы предупредил о возможных затруднениях из-за мокрого снега

Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года

Безбилетных пассажиров в Москве становится меньше. Например, у станции метро "Филатов Луг" их доля снизилась на 36%. Как отметили в Дептрансе, это произошло благодаря активной работе контролеров. Во время последнего рейда они проверили почти 4 тысячи билетов и нашли 350 нарушителей. Всем им теперь придется выплатить штраф, который составляет 2 тысячи рублей.

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что территории столичных поликлиник благоустроят в ходе второго этапа модернизации. У медучреждений появятся зоны отдыха, пешеходные дорожки, освещение и лавочки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородблагоустройствовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика