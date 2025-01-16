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16 января, 09:30

Транспорт

Новости регионов: в Оренбурге из-за снегопада задержали три рейса

Новости регионов: в Оренбурге из-за снегопада задержали три рейса

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 16 января

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 16 января

В ГД предложили увеличить штрафы для водителей тихоходного транспорта

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 16 января

Цены на советские ретроавтомобили в России достигли 40 млн рублей

Столичное конструкторское бюро представило модель летающего автомобиля

Завершена проходка тоннеля между станциями метро "Звенигородская" и "Шелепиха"

Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве с 18 января

Продажи электромобилей выросли более чем на четверть в России в 2024 году

В аэропорту Оренбурга из-за сильного снегопада задержаны прилет и вылет трех утренних рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от трех до семи часов.

В Мурманске на уборку снега вышли 150 единиц спецтехники. За день из города вывезли почти пять тысяч кубометров снега, а дороги посыпали более 100 тоннами пескосоляной смеси.

На Байкале ураган разрушил лед в проливе Малое Море. Из-за сложной ледовой обстановки матч со звездами хоккея перенесли на материк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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