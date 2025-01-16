Новости регионов: в Оренбурге из-за снегопада задержали три рейса

В аэропорту Оренбурга из-за сильного снегопада задержаны прилет и вылет трех утренних рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от трех до семи часов.

В Мурманске на уборку снега вышли 150 единиц спецтехники. За день из города вывезли почти пять тысяч кубометров снега, а дороги посыпали более 100 тоннами пескосоляной смеси.

На Байкале ураган разрушил лед в проливе Малое Море. Из-за сложной ледовой обстановки матч со звездами хоккея перенесли на материк.

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