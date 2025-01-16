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16 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 16 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 16 января

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Химкинского моста, на ТТК перед Гагаринским тоннелем, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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