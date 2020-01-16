Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Китайские автопроизводители могут покинуть российский рынок

Самолет Uzbekistan Airways совершил сложную посадку во Внуково

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

На МЦД-4 появились шесть новых поездов "Иволга 4.0"

Собянин: завершена прокладка правого тоннеля у станции метро "Звенигородская"

Рейсы Uzbekistan Airways задержали во Внуково

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Нарядный транспорт и праздничное оформление станций метро продолжают радовать горожан. В этом году новогодние составы будут курсировать до конца января, а электробусы и трамваи, украшенные гирляндами, – до 1 марта. Бесплатный каток на Северном речном вокзале ждет гостей до 2 марта.

"С 18 января улучшим маршруты наземного городского транспорта в более чем 40 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В Куркине и Троицке электробусы и автобусы станут подъезжать ближе к социальным объектам и быстрее довозить жителей до метро и МЦД. Транспорт будет ходить регулярнее. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина", – сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Рекордное количество оплат банковскими картами на турникетах метро и МЦК зафиксировано в 2024 году. Пассажиры оплатили проезд банковскими картами 333,4 миллиона раз, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Читайте также
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика