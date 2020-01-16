Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Нарядный транспорт и праздничное оформление станций метро продолжают радовать горожан. В этом году новогодние составы будут курсировать до конца января, а электробусы и трамваи, украшенные гирляндами, – до 1 марта. Бесплатный каток на Северном речном вокзале ждет гостей до 2 марта.

"С 18 января улучшим маршруты наземного городского транспорта в более чем 40 районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В Куркине и Троицке электробусы и автобусы станут подъезжать ближе к социальным объектам и быстрее довозить жителей до метро и МЦД. Транспорт будет ходить регулярнее. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению Сергея Собянина", – сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Рекордное количество оплат банковскими картами на турникетах метро и МЦК зафиксировано в 2024 году. Пассажиры оплатили проезд банковскими картами 333,4 миллиона раз, что на 18% больше, чем в 2023 году.