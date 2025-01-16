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16 января, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

За 2024 год дорожный каркас Москвы прирос более чем на 100 километров, сообщил Сергей Собянин. На карте Москвы появились 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а еще 15 новых пешеходных переходов.

"Сегодня ТиНАО – крупнейший градостроительный проект страны. Город активно развивает Троицкий и Новомосковский административные округа с 2012 года, в том числе с привлечением частных средств. Так, один из инвесторов займется созданием современного жилого кластера на площади 736 гектаров. Планируется возвести 825 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч человек и обеспечить его необходимой гражданам коммерческой и социальной инфраструктурой", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Коммунарке завершается строительство нового пожарного депо с учебно-тренировочной башней, пунктом связи, тренажерным залом. Сейчас готовность депо превышает 85%, закончить его строительство планируют этим летом.

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