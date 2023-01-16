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18:45

Транспорт

Кроссоверы "Москвич 3" красного цвета поступили в продажу в Москве

Кроссоверы "Москвич 3" красного цвета поступили в продажу в Москве

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Первые кроссоверы "Москвич 3" красного цвета поступили в продажу в Москве. Именно этот цвет вызвал ажиотаж у автолюбителей. Стартовая цена на машину с механической коробкой передач составила около двух миллионов рублей.

Всего машины будут представлены в пяти цветах: белый, черный, серый, голубой и красный. За 2023 год планируется выпустить 50 тысяч современных кроссоверов, из них 10 тысяч машин будут электрическими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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