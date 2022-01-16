Немцы будут платить за парковку по весу авто. Так мэр одного из городов решил разгрузить центр и пересадить жителей на общественный транспорт.

Раньше оставить машину в центре стоило в среднем 30 евро в год. Теперь будет 120 евро. Владельцам внедорожников или тяжелых электромобилей придется платить в шесть раз больше, чем в настоящее время.

Мэр пообещал скидки инвалидам, малоимущим и социальным работникам, которым машина необходима для работы. А еще решил тратить полученные деньги на развитие автобусов и трамваем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.