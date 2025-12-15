Новости Москвы: сервисы каршеринга предупредили о пике спроса на новогодних каникулах

Сервисы каршеринга BelkaCar, "Ситидрайв" и "Делимобиль" ожидают пик спроса на аренду автомобилей в Москве в течение длинных новогодних каникул. При этом роста стоимости поездок и нехватки машин не прогнозируется, поскольку цена формируется по динамическому принципу, а большинство пользователей арендуют авто для коротких поездок.

Столичные спасатели перешли в усиленный режим патрулирования рек и водоемов из-за формирования хрупкого ледового покрова. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, толщина льда на внутренних водоемах пока составляет от 0,5 до 5 сантиметров, а Москва-река свободна ото льда. Патрулирование ведется на судах на воздушной подушке.

