В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 декабря

Наиболее плотный трафик наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

В течение дня локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются пробки на выездах из Москвы по радиальным трассам.

