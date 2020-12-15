Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За последние 10 лет число машин в парке каршеринга выросло в 115 раз – с 350 до 40 тысяч. Такие показатели планировались по транспортной стратегии к 2030 году, а зафиксированы уже в 2024-м. С 2015 года число активных пользователей каршеринга выросло с 30 тысяч до 1,7 миллиона человек.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта и сокращать время в пути для пассажиров. С 13 декабря скорректировали 6 маршрутов автобусов в районах Крылатское, Кунцево и Строгино. Транспорт стал ходить чаще и довозить жителей крупных жилых комплексов до ближайших станций метро в разы быстрее", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По итогам 2025 года метрополитен получит более 300 вагонов "Москва-2024" и "Москва-2026". Планируется, что в 2030 году доля современных составов в метро будет более 90%.