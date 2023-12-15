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15 декабря, 16:15

Транспорт

Пассажиры столичных электробусов совершили около 400 млн поездок за 5 лет

Пассажиры столичных электробусов совершили около 400 млн поездок за 5 лет

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Порядка 400 миллионов поездок на московских электробусах совершили пассажиры за 5 лет. Современный транспорт на электротяге может проехать без подзарядки около 90 километров, а чтобы зарядить аккумулятор, требуется от 8 до 15 минут.

Московский экотранспорт оснащен по последнему слову техники, в частности системами связи с водителем, системой мониторинга состояния водителей. Кроме того, электробусы оборудованы датчиками и индикаторами нештатных ситуаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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