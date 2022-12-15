В московских аэропортах из-за снегопада отменили 25 рейсов. Дептранс предупредил об осложнении движения на дорогах Москвы из-за снегопада. В Подмосковье и вовсе призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в часы пик утром.

Московский декабрь перевыполнил план по осадкам. По данным синоптиков, уже выпало 112% нормы. Снегопад продлится до утра. Коммунальные службы не прекращают работы по уборке снега. На маршруты выезжает сразу по несколько спецмашин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

