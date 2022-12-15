Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 декабря, 22:45

Транспорт

Поезд о финансовой грамотности запустили в метро Москвы

Поезд о финансовой грамотности запустили в метро Москвы

Роспотребнадзор пообещал вмешаться в ситуацию с туристами во Внукове

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

"Мой район. Навигатор": специалисты составили карту развития метро Москвы

Новости часа: в России снизилась смертность на 19% за 10 месяцев

Новости часа: названа причина повреждения обшивки "Союза МС-22"

Длинный затор образовался на 18-м километре МКАД

Столичный трафик в вечерний час пик составил 9 баллов

Сотни туристов застряли в аэропорту Внуково из-за задержки вылетов в Египет

Российские туристы не смогли улететь в Египет из-за задержки трех рейсов

В столичном метро запустили поезд, посвященный финансовой грамотности. Пассажиры смогут узнать, как переводить деньги по номеру телефона через Систему быстрых платежей, как оформить налоговый вычет и уберечься от кибермошенников.

Тематический поезд будет курсировать по Сокольнической линии в течение шести месяцев. Министр правительства Москвы Елена Зяббарова рассказала, что эксперты подготовили актуальные и простые советы, которые помогут простым людям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика