Поезд о финансовой грамотности запустили в метро Москвы

В столичном метро запустили поезд, посвященный финансовой грамотности. Пассажиры смогут узнать, как переводить деньги по номеру телефона через Систему быстрых платежей, как оформить налоговый вычет и уберечься от кибермошенников.

Тематический поезд будет курсировать по Сокольнической линии в течение шести месяцев. Министр правительства Москвы Елена Зяббарова рассказала, что эксперты подготовили актуальные и простые советы, которые помогут простым людям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

