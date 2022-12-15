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15 декабря, 16:15

Транспорт

Три авиарейса в Египет задержали в аэропорту Внуково

Три авиарейса в Египет задержали в аэропорту Внуково

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Сотни туристов застряли во аэропорту Внуково в ожидании вылета в Египет. Три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду были задержаны.

По информации онлайн-табло аэропорта, это решение авиакомпании. Вылеты на 03:30, 06:55 и 09:30 отложены, потому что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке.

В ожидании вылета туристы получили ваучеры на завтрак. А кому было необходимо – заселили в гостиницу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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