Три авиарейса в Египет задержали в аэропорту Внуково

Сотни туристов застряли во аэропорту Внуково в ожидании вылета в Египет. Три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду были задержаны.

По информации онлайн-табло аэропорта, это решение авиакомпании. Вылеты на 03:30, 06:55 и 09:30 отложены, потому что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке.

В ожидании вылета туристы получили ваучеры на завтрак. А кому было необходимо – заселили в гостиницу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.