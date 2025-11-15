Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга из-за снегопада

Около 40 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга из-за мощного снегопада. Самая большая задержка у пассажиров, которые летят в Уфу. Они ждали вылета около 10 часов.

На данный момент, как сообщают в пресс-службе Пулково, последствия первого в сезоне снегопада уже устранили, но осадки пошли вновь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.