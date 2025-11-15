Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 13:15

Транспорт

Более 700 человек не могут вылететь из Норильска из-за непогоды

Более 700 человек не могут вылететь из Норильска из-за непогоды

Рейтинг автошкол появится в России

Сезон аренды электросамокатов завершился в Москве

Сборку нового поезда "Москва-2026" завершили в Москве

Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

Водителям легковых автомобилей в России начали приходить большие штрафы из-за грузовиков

В Москве скорректируют 9 маршрутов автобусов и электробусов 15 ноября

"Новости дня": летняя речная навигация завершена в Москве

"Московский патруль": москвичей предупреждают о поддельных шинах в интернете

За летний сезон навигации по Москве-реке перевезли 3,8 млн пассажиров

Из Норильска из-за непогоды не могут вылететь более 700 человек. Рейсы в аэропорту задерживаются, некоторые из них не могут вылететь уже сутки. Условия нелетные.

В городе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Транспортные полицейские помогают пассажирам, которые не смогли улететь, добраться до города. Пока их разместят в гостиницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодарегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика