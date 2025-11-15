Более 700 человек не могут вылететь из Норильска из-за непогоды

Из Норильска из-за непогоды не могут вылететь более 700 человек. Рейсы в аэропорту задерживаются, некоторые из них не могут вылететь уже сутки. Условия нелетные.

В городе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Транспортные полицейские помогают пассажирам, которые не смогли улететь, добраться до города. Пока их разместят в гостиницах.

