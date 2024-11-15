МЦК воспользовались 15 млн пассажиров за месяц

15 миллионов человек воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) в октябре. Это новый рекордный показатель. На трех станциях поток пассажиров впервые превысил миллион. Растущий интерес москвичей аналитики связывают и с открытием дополнительных пересадок.

Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова сообщила, что на МЦК уже внедрено максимальное количество сервисов. По поручению заммэра Максима Ликсутова проект постоянно совершенствуется и развивается. Также продолжается интеграция новых видов транспорта с МЦК для создания удобных пересадок.

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