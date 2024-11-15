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15 ноября, 07:15

Транспорт

Российские авиаперевозчики не могут открыть продажи билетов на некоторые рейсы в 2025 году

Российские авиаперевозчики не могут открыть продажи билетов на некоторые рейсы в 2025 году

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Росавиация может не успеть до конца года распределить 19 миллиардов рублей на субсидии авиакомпаниям. В связи с этим перевозчики пока не могут планировать рейсы и открывать продажи билетов.

Господдержку направляют не на все рейсы, а на определенные: между регионами в обход Москвы, на Дальний Восток и в Калининград, а также на социально-значимые полеты внутри Дальневосточного федерального округа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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