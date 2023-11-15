Новости часа: Москва и Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На форуме "Транспорт России" Москва и Санкт-Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Москве начали выпускать новый вид картонной упаковки вместо импортной. Об этом сообщил департамент инвестиционной и промышленной политики.

Народные артисты РФ Денис Мацуев и Валерий Гергиев 28 ноября выступят с Российским молодежным симфоническим оркестром. Об этом заявила Московская филармония.