Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 19:30

Экономика

Новости часа: Москва и Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта

Новости часа: Москва и Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта

Москвичам рассказали о новом способе активации баланса карты "Тройка" в метро

Электротранспорт в столице начали готовить к зимнему сезону

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Спрос на детейлинг в столице вырос почти в 1,5 раза

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Столичный электротранспорт начали готовить к зимнему сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На форуме "Транспорт России" Москва и Санкт-Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Москве начали выпускать новый вид картонной упаковки вместо импортной. Об этом сообщил департамент инвестиционной и промышленной политики.

Народные артисты РФ Денис Мацуев и Валерий Гергиев 28 ноября выступят с Российским молодежным симфоническим оркестром. Об этом заявила Московская филармония.

Читайте также
транспортэкономикагородкультуравидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика