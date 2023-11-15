Электротранспорт в столице начали готовить к зимнему сезону

Московский электротранспорт начали готовить к зимнему сезону. Специалисты рассказали, что в электробусах протестировали системы отопления и климат контроля, а также провели комплексный осмотр.

В Москве по маршрутам общественного транспорта ходят более 1,3 тысячи электробусов, а до конца 2024 года в столицу поступят еще 1,2 тысячи таких машин. Подробнее о работе столичного общественного транспорта – в эфире телеканала Москва 24.