15 ноября, 08:00Город
Около 400 выездных проверок на объектах дорожного строительства провели в Москве за год
В Москве на объектах дорожного строительства за год провели около 400 выездных проверок. Инспекторы Мосгосстройнадзора оценивают качество и долговечность дорожного полотна на каждом этапе его укладки.
В комплексе градостроительной политики отметили, что важна не только скорость работ, но и высокая надежность, а также безопасность готовых участков. В настоящее время под надзором находится 127 строящихся объектов – это дороги, эстакады и мосты.
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