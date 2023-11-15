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Новости

15 ноября, 08:00

Город

Около 400 выездных проверок на объектах дорожного строительства провели в Москве за год

Около 400 выездных проверок на объектах дорожного строительства провели в Москве за год

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Столичные автосалоны заявили о проблемах при продаже машин ушедших брендов

В Москве на объектах дорожного строительства за год провели около 400 выездных проверок. Инспекторы Мосгосстройнадзора оценивают качество и долговечность дорожного полотна на каждом этапе его укладки.

В комплексе градостроительной политики отметили, что важна не только скорость работ, но и высокая надежность, а также безопасность готовых участков. В настоящее время под надзором находится 127 строящихся объектов – это дороги, эстакады и мосты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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