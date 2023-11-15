Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 08:00

Транспорт

Столичные автосалоны рассказали о проблемах при продаже машин западных брендов

Столичные автосалоны рассказали о проблемах при продаже машин западных брендов

Москвичам рассказали, как изменилось время в пути благодаря запуску новых станций метро

Москвичи смогут активировать пополнение карты "Тройка" на турникетах

Новости часа: на ВДНХ в павильоне "Умный город" открылся VR-кинотеатр

В Музее Москвы открылась выставка о гаражной культуре

В Центробанке рассказали, как будут считать цену краткосрочного полиса ОСАГО

Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Новости Московского транспорта

Столичные автосалоны заявили о проблемах при продаже машин ушедших брендов

Новости часа: мэр Москвы объявил о завершении реставрации храма Покрова в Филях

Автосалоны не могут распродать машины ушедших из страны брендов. Некоторым потенциальным покупателям не нравится, что автомобили продаются дороже аналогичных моделей от китайских производителей.

Кроме того, в отличие от европейских, на китайские авто распространяется гарантия и для них доступны комплектующие. Что происходит на рынке машин в настоящее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика