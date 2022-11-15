Аэропорт Домодедово подготовили к работе в сложных погодных условиях

Столичный аэропорт Домодедово готов к работе в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в телеграм-канале авиагавани.

Наземные службы аэропорта приведены в режим повышенной готовности: более 50 единиц спецтранспорта будут задействованы в очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов.

Пассажирам рекомендовали закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт или пользоваться поездами "Аэроэкспресса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.