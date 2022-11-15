Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:00

Общество

Новости часа: Хуснуллин рассказал о сроках ремонта Крымского моста

Новости часа: Хуснуллин рассказал о сроках ремонта Крымского моста

Санкции были рассчитаны на коллапс в транспортной отрасли России – Мишустин

Новости часа: транспортная отрасль РФ направит 20 млрд рублей на импортозамещение ПО

Новости часа: движение по Крымскому мосту будет приостановлено 16 ноября

Дети с тяжелыми заболеваниями смогут летать до места лечения бесплатно

"Утро": движение по Липецкой улице в сторону Пролетарского проспекта затруднено

"Утро": столичный трафик составил 5 баллов

"Утро": движение в городе оценивается в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 6 баллов

"Утро": общая протяженность дорожных пробок в Москве достигла 147 км

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Италия с 15 декабря прекратит принимать пятилетние загранпаспорта россиян для оформления виз.

Комитет СФ по обороне поддержал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев. Верхняя палата российского парламента рассмотрит данный документ на заседании 16 ноября.

Читайте также
транспорттуризмобществовидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика