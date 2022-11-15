Новости часа: Хуснуллин рассказал о сроках ремонта Крымского моста

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Италия с 15 декабря прекратит принимать пятилетние загранпаспорта россиян для оформления виз.

Комитет СФ по обороне поддержал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев. Верхняя палата российского парламента рассмотрит данный документ на заседании 16 ноября.