Новости часа: транспортная отрасль РФ направит 20 млрд рублей на импортозамещение ПО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортная отрасль РФ направит почти 20 миллиардов рублей на импортозамещение ПО. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно ТАСС.

Спасатели начали эвакуацию экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку в Приангарье, рассказали власти региона.