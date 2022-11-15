Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости часа: транспортная отрасль РФ направит 20 млрд рублей на импортозамещение ПО

Новости часа: транспортная отрасль РФ направит 20 млрд рублей на импортозамещение ПО

Новости часа: движение по Крымскому мосту будет приостановлено 16 ноября

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"Утро": движение по Липецкой улице в сторону Пролетарского проспекта затруднено

"Утро": столичный трафик составил 5 баллов

"Утро": движение в городе оценивается в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 6 баллов

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"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла

Минтранс РФ ввел запрет на высадку безбилетных пассажиров младше 16 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортная отрасль РФ направит почти 20 миллиардов рублей на импортозамещение ПО. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно ТАСС.

Спасатели начали эвакуацию экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку в Приангарье, рассказали власти региона.

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