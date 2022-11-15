Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Транспорт

Москвичам напомнили о закрытии участка Замоскворецкой линии метро

Москвичам напомнили о закрытии участка Замоскворецкой линии метро

Вход на станции метро "Комсомольская" со стороны Ленинградского вокзала закрыли

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Станция "Комсомольская" со стороны Ленинградского вокзала будет закрыта с 15 ноября

Участок Замоскворецкой линии столичного метро закрылся с 12 ноября

Выходить из дома раньше обычного 15 ноября необходимо тем, кто живет вблизи закрытого участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Здесь закрыты сразу шесть станций метро: от "Автозаводской" до "Орехово".

В период ремонтных работ, которые продлятся примерно полгода, будут ездить бесплатные автобусы. Первый рейс в 05:30, последний – в 00:20.

Автомобилистам и пассажирам советуют продумывать пути объезда заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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