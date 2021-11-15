Метро Санкт-Петербурга опубликовало видео, похожее на игру GTA

Метрополитен Санкт-Петербурга отличился в TikTok, и это благодаря одному ролику, в котором снялись реальные сотрудники подземки.

Но только в кадре они ведут себя как герой компьютерной игры. Также двигаются и замирают на месте. За 4 дня видео посмотрели больше 30 тысяч раз.

В пресс-службе метро объяснили, что хотят оставаться в тренде. А страницу завели, чтобы рассказывать подросткам о том, как устроено метро. Там опубликовано уже более 40 роликов. И только последний собрал столько зрителей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

