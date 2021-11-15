Без QR-кода скоро нельзя будет попасть в самолеты и поезда. Путешествовать смогут только вакцинированные от коронавируса, те, у кого есть медицинский отвод от прививки, или недавно переболевшие.

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