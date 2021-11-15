Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Калужско-Рижской линии метро. Она принимает пассажиров с 1978 года и названа по историческому району, в котором находится. Наземных вестибюлей нет, попасть на платформу можно только спустившись по лестнице в подземном переходе.

Станция построена в белом мраморе, пол контрастный – из серого и черного гранита. Со стороны северного и южного выходов над лестницами есть два панно. Также есть мозаичные – их 48 вдоль путевых стен.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.