Из Питера до Севастополя можно будет доехать без остановок на светофорах

Возможность проехать от Санкт-Петербурга до Севастополя без светофоров и остановок, у россиян появится уже к 2024 году. Об этом заявил председатель правления "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко на встрече с Владимиром Путиным.

Петушенко отметил, что на трассе сейчас расширили все узкие места. В целом, уложить поездку можно в пять часов. А еще в 2024 году запустят движение по трассе Москва – Казань. Сейчас работа идет на протяжении всей будущей дороги, в том числе на крупных мостах через Волгу, Оку и Суру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.