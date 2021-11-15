Москвичам предложили отгадать станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию, которая была последней открыта в столице в СССР. Она находится на Серпуховско-Тимирязевской линии. Попасть на платформу можно только через подземный пешеходный переход, наземных вестибюлей не предусмотрено.

Станция абсолютно в духе своего времени. Неброская, односводчатая. Пол из темного гранита сочетается с путевыми стенами в черном мраморе. А перегородки на своде украсили панно в стиле примитивизма.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.